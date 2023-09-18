藝人賴佩霞成為郭台銘副手，投入2024總統大選，遭質疑無照從事心理治療，李敖女兒李文博士實名檢舉賴佩霞「懷疑有違法心理師法和醫師法」，還發現「賴佩霞 好好說話」官網悄悄修改內容，李文直呼：「我認為應該改成『好好承認』、 『好好退出』、『好好滾蛋』、『好好讀書』」。

李文昨（17日）深夜在臉書指出，賴佩霞把「Dr. 賴佩霞 1對1 晤談預約單」的晤談改成「教練」，80分鐘收費2萬3已刪除，並顯示「感謝大家一直以來的支持，Dr. 賴佩霞目前無法分身做一對一的教練，所以暫時停止服務」，針對賴佩霞稱自己為「心理諮詢師」，李文則說：「可是沒有寫是那一個機構取得的，她不是在台灣拿到的國家證照的心理師的話，這樣會誤導大家。需要拿下。」

李玟也發現，賴佩霞把經歷「國際公開大學療癒諮詢研究所」刪除，「美國哈佛甘迺迪學院菁英領導班」則改放成學歷，李文氣說：「怎麼還是腦袋有問題？全台灣這幾天都知道你的HKS 美國哈佛甘迺迪學院菁英領導班只是拿了一個certificate（證書）而已，為什麼可以放到『學歷』的地方？應該是放到『經歷』裡面！還是死不認錯和改進！」

同時，賴佩霞在經歷增加「美國哈佛甘迺迪學院 高層管理教育公共領導力結業」和「美國哈佛法學院 談判領導力結業」，李文則說：「她沒有放哈佛醫學院（Harvard Medical School）發出的證書，證明2022年4月25日到5月6日，她參與「全球心理健康：創傷與復原（Global Mental Health: Trauma and Recovery）」課程，不知道是不是怕大家誤會是給她自己學的哈哈」。