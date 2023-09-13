全台出現代理教師荒，還有部分縣市傳出積欠代理教師薪資的消息。教育部長潘文忠今(13)日表示，代理教師全年給薪是全新的制度，也向行政院爭取補助2分之1的費用，而國教署也在8月22日請各縣市彙整人數，核定協助經費。未來也會嚴正督導，避免再發生相同情況。
對於目前傳出基隆市與苗栗縣等縣市積欠代理教師薪資，潘文忠在出席教育部部務會報前接受媒體聯訪時回應，代理教師的出缺與遴聘過程跟正式教師已經編定的制度有所不同，有的學校從7、8月展開聘任，有的學校則是比較晚，因此國教署在6月8日便發布公文通知各縣市，代理教師薪資來源應該有一致性，必須在應支付期程內支付。國教署在各縣市呈報完畢之後，也會盡快核發。
針對薪資延遲發放的情況，潘文忠掛保證，已請國教署再與各縣市了解，同時也會嚴正督導，避免再發生相同情況。
潘文忠強調，未來的做法，將會評估將代理教師薪資列在113年中央政府對縣市一般性補助款，若執行有不足處，會作為中央政府對縣市一般性補助款的參考。盼透過中央督促的力量，讓代理教師都能如期都領到薪水。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。