全台出現代理教師荒，還有部分縣市傳出積欠代理教師薪資的消息。教育部長潘文忠今(13)日表示，代理教師全年給薪是全新的制度，也向行政院爭取補助2分之1的費用，而國教署也在8月22日請各縣市彙整人數，核定協助經費。未來也會嚴正督導，避免再發生相同情況。

對於目前傳出基隆市與苗栗縣等縣市積欠代理教師薪資，潘文忠在出席教育部部務會報前接受媒體聯訪時回應，代理教師的出缺與遴聘過程跟正式教師已經編定的制度有所不同，有的學校從7、8月展開聘任，有的學校則是比較晚，因此國教署在6月8日便發布公文通知各縣市，代理教師薪資來源應該有一致性，必須在應支付期程內支付。國教署在各縣市呈報完畢之後，也會盡快核發。

針對薪資延遲發放的情況，潘文忠掛保證，已請國教署再與各縣市了解，同時也會嚴正督導，避免再發生相同情況。

潘文忠強調，未來的做法，將會評估將代理教師薪資列在113年中央政府對縣市一般性補助款，若執行有不足處，會作為中央政府對縣市一般性補助款的參考。盼透過中央督促的力量，讓代理教師都能如期都領到薪水。