有網友在臉書社團「教師甄試人才網」貼文，點出苗栗縣、基隆市都有代理教師，尚未收到8、9月薪資，教師團體則點名呼籲苗栗縣政府「1周內」完成全縣代理教師給薪。苗栗縣長鍾東錦認為薪水攸關生計、權益，他13日指出，「不會讓自己的員工餓肚子」，代理教師因延誤遲發的薪水，9月15日必須完成盤點到位，並列入校長考績追究責任。

近日有網友在網路發文提及，新北市、桃園市部分國小中學代理教師，9月7日已經收到2個月薪資，相較之下，苗栗縣、基隆市都有代理教師尚未收到8、9月薪資。

代理暨代課教師產業工會則在臉書發文指出，苗栗縣長鍾東錦2月宣布苗栗縣代理教師全年聘說，但現在開學兩周薪資還是晚來，至今欠薪2個月，呼籲苗栗縣政府「1周內」完成全縣代理教師給薪。

鍾東錦13日指出，他十分感謝代理暨代課教師產業工會的貼文指教，對於苗栗縣代理教師的薪資發放，是他上任後的施政重點之一，他也慎重的了解問題發生的原因，某些校區因為統一行政流程的理由，因而未能即時發放，造成薪資晚發的狀況。

他說，代理教師們的薪資發放對權責單位來說只是行政流程，但對教師們來說，卻是關乎一家生計的卑微要求，怎麼可以用統一行政流程的理由拖欠？這理由他也不能接受，校務體系的螺絲鬆脫，未能預知危機、超前佈署，是他的不察，讓代理教師們受了委屈，他會擔全責。

鍾東錦表示，不僅僅是教育處，縣府的一級主管以及縣內各校校長，都要正視這個問題，行政系統的效率不彰直接影響的是人民的生計，如果不能苦民所苦，不能簡化便民，那麼公部門的存在就毫無意義。

鍾東錦說，他不會讓他的員工餓肚子，房貸、車貸、孩子的學費、各種生活帳單等，薪資晚發讓教師們怎麼過日子？不但要準時發放，還要研擬提前發放的可能，若作業不及就在法規合宜的前提下墊付，立即執行。

苗栗縣目前約有200多位代理教師，鍾東錦也要求教育處從制度面改善，並立即盤點全縣學校市仍有延誤發薪情況，同時簡化敘薪程序，15日讓薪資到位，為避免類似事件重演，將列校長考績。