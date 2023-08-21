由於中國房市下行、外需走弱，加上政策力度不及預期，瑞銀將中國今明兩年GDP增長預測從5.2％分別下調至4.8％和4.2％，這是瑞銀近三個月內第2次調低對中國的增長預期。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤指出，自今年4月以來，隨著中國房地產下行加深，經濟增長趨勢有所放緩。政策支持力度弱於年初定調，也不及市場預期。雖然7月的政治局會議對宏觀和房地產政策的定調更為積極，但迄今尚未宣佈明顯增加財政支出，房地產寬鬆政策亦相對零散。

汪濤表示，截至8月18日，只有部分地方政府推出具體政策，尚未見全國層面的放鬆，一線城市政策也無明顯鬆動。政府亦未加大對房地產開發商的融資支持，未來相關房企的違約風險有所上升。

由於房地產建設活動下行大於預期、且沒有其他政策和行業的對沖，再加上外需也比之前預測更加疲弱，瑞銀將2023和2024年GDP增長預測分別下調至4.8％和4.2％。

除了抑制消費需求外，房地產建設活動持續疲軟還將增加工業行業的去庫存壓力，這意味通縮壓力將不會在短期內結束。因此預計PPI在明年第二季之前將持續年跌，預計今年年跌3％，明年年增僅0.5％。該行維持對今年CPI增速預測為0.5％不變，但將明年CPI增速預測下調至1.2％。

該行同時將2023和2024年底美元兌人民幣的預測分別調整至7.15和7。人民幣匯率方面，瑞銀把今年底預測從6.95下調至7.15水準，依然預計會兌美元小幅升值，因人行可能會動用各種工具防止匯率走弱。