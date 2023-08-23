基本工資審議委員會將於9月8日召開，因通膨嚴重，勞資雙方有共識調升金額，工商界憂心衝擊景氣較差的製造業，也建議月薪要和時薪脫鉤。行政院副院長鄭文燦今天說，過去月薪與時薪調整幅度略有一些不同，會做完整通盤考慮。

鄭文燦說，在過去7年每一年都有調整基本工資，平均調幅4.05％，基本工資調整有一個機制，包含勞資專家與政府代表，預定在9月8日開會，目前考慮因素包含物價指數、經濟成長率，也包括勞工的期待、企業可接受的程度，目前還在準備階段，相信屆時對基本工資調整會有明確的決定。

他也說，過去月薪與時薪調整幅度略有一些不同，政府會做完整通盤考慮，尤其是目前整個台灣在疫後復甦通過3年疫情，雖然出口略有衰退，但是國內服務業景氣是好的，出口指標也在今年第4季會逐漸恢復，庫存消化完後，會有更大成長率。事實上過去7年台灣經濟成長率是亞洲4小龍之首，超過3％，其他日韓、香港還輸給台灣，今年的調整會做周延的研議，至於衰退的中小企業或是遇到困難的製造業，政府也會想辦法傾聽他們的需求，提出合理的對策。