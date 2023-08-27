萬物齊漲，薪資漲幅全被通膨吃掉，一名男子好奇問，在台灣一般勞工月薪多少才是快樂甜蜜點？貼文吸引網友熱烈討論，多數人指「甜蜜點」已從9萬漲到11萬，但也有人說工作的工時也要列入考量，即便月薪11萬，工時過長仍不會快樂。

原PO近日於PTT八卦版指出，很多科學證實，錢變多會提升甜蜜點，但超過甜蜜點，錢再多，甜蜜指數也不會跟著上升。他假設，一般人都沒有富爸爸、富媽媽，皆是靠自己努力打拚、白手起家，也無任何收租等，以此為基準，問「在台灣生活月薪多少才是快樂甜蜜點」

貼文引發熱議，多數人指11萬，「最近漲價了，從9萬漲到11萬」、「至少11吧」、「問就是11萬」、「11萬是標準，沒到的要檢討」、「南部大概9萬，北部約11萬」、「11萬在台北房貸就砍一半以上了」。

但也有人分享其他意見，「一家四口起碼要20萬才可以」「如果是夫妻，合起來有20萬才行」、「個人6萬就好」、「年薪沒百萬都窮活」、「個人的話8萬」、「單薪7萬吧？不養小孩的前提」、「我領8萬時那段時間滿快樂的」、「我覺得應該也要問工時多少是甜蜜點」。