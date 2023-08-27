有存款、有年金、有房子，為什麼還會「老後破產」、「債留子孫」？近年來，不僅在台灣，日本也出現窮老危機。對於已經退休、以為可以安享天年的銀髮族來說，準備好的養老金，卻可能因為通膨因素，打亂原本的生涯規劃，無法用到終老。

據《幻冬舍GOLD ONLINE》報導，經濟分析師兼理財規劃師佐藤健太在新書中進行情境模擬，描繪出日本銀髮族可能面臨的「老後破產」風險。一位化名為高橋太郎的65歲銀髮族與60歲的妻子千里，原本依照日本金融廳的報告，認為若在退休後想再生活30年，除了年金之外，每對夫婦只需要再存2000萬日圓（約新台幣422萬元）。夫妻倆信以為真，就沒有冒著風險理財投資。

高橋太郎33歲買下了房子，雖不是豪宅，但房貸已經繳清。儘管固定資產稅等維護費用每年要20萬日圓（約新台幣4.2萬元），但因為不用每月支付房租，加上除了存款，夫婦兩人每年還有240萬日圓（約新台幣50.6萬元）的年金收入，相當於每月可領20萬日圓，他就認為退休後可以和妻子過上穩定的養老生活。

但是到了高橋太郎退休後，卻發現日常生活費用持續上漲，存款減少的速度比預期還要快。兒女雖已搬出家中，但兒女結婚生子，他們都要支付禮金。結果太郎才退休短短5年，存款就花掉了近3分之1。

除此之外，太郎的岳母相當長壽，太郎70歲時，高齡93歲的岳母需要照護，1年就需要12萬日圓（約新台幣2.5萬元）的長照費用，加上太郎與千里夫妻倆已經年邁，同樣需要多出醫療開銷。在太郎迎來72歲之前，2千萬存款僅剩下不到一半。

後來又因為老房子漏水，需要龐大的修繕費用，夫妻倆只好想辦法節衣縮食。儘管想盡了辦法，但是在太郎82歲時，存款已經徹底用光，只能向孩子借錢。這時夫妻倆仍有需要的醫療費與長照費。到了兩人雙雙過世後，留給兒孫的只有一棟老房子和高達1500萬日圓（約新台幣316.4萬元）的債務。

佐藤健太指出，對於退休的高齡人士來說，很難增加收入，可是再怎麼節省，也有一定的限制，所以在擬定退休計畫時，一定要有更具體的對策。