退休生活大不易，開始享受第二人生前就要做足準備，CNBC列出6項自我檢測指標，讓所有人參考，避免在毫無準備的狀況下退休，反而讓生活品質快速崩壞，進而影響身心靈健康。

CNBC列出的首要指標是擁有足夠的錢過你想要的退休生活，49歲退休的財務顧問Jackie Cummings Koski表示，退休前應該要思考自己要過怎麼樣的生活，如果想常常出去玩，勢必得準備更多的預算，列出每個月的預算後就能推算出每年的預算，最後算出退休金的金額，且實際準備的金額一定要比帳面的數字還要多。

第二項指標則是，確定有一筆緊急預備資金可運用，理財顧問Joe Buhrmann表示，「這筆資金應該要讓你能夠非常方便使用，且不受股市或市場波動的影響，你會希望是穩定且安全可靠的。」

第三項指標是擁有多元化的投資組合來保護資產，理財顧問Scott Bishop提到，如果你想在退休前持續累積資產，投資具有高回報潛力市場（例如股市）是可行的，但如果已經退休，投資更安全但成長較為緩慢的市場才是明智之舉。

第四項指標是了解你能獲得的社會保障，並善用這些收入，了解自己在何時退休才能最大化社會保險的收入，是退休前很重要的一件事，讓你進行規劃時能馬上擁有雛形。

第五項是確保你有支付醫療費用的能力與規劃，退休後醫療花費會呈現指數型上升，醫療保險、醫療費用帳戶都是可行的方法。第六項則是，退休前應該要確保自己是無不良債務的狀況，若有貸款需要繳納也要確保在收入下滑後能夠持續負擔。