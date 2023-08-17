多年來被譽為「世界工廠」的東莞在今年上半年地區生產總值（GDP）年成長率僅1.5％，成長速度在廣東省21個城市中排名墊底，放眼全大陸主要城市也僅贏過廈門，這也讓「東莞怎麼了」成為討論焦點，財經專家黃世聰曝光現況。

東莞才剛在2021年將GDP推升至突破兆元大關，成為廣州、深圳及佛山之後，廣東第四座GDP破兆的城市，但從去年開始全球升息，消費市場景氣出現反轉，加上美中關係不佳，地緣政治因素迫使外資撤離，以製造業為主的東莞跌落神壇。

財經專家黃世聰在關鍵時刻節目上表示，「如果你現在去東莞看的話，工廠已經變得非常少，就連包材公司都面臨倒閉，代表東莞真的不行了，例如手機原件大廠捷榮技術也因為訂單驟降，讓員工放3個月的長假。」

黃世聰提到，世界工廠以很快的速度往全世界分散，所以東莞陷入崩解。事實上，廣東省體制改革研究會執行會長彭澎向中國新聞周刊分析東莞衰退的關鍵，在於製造業佔比很大，但自有智財權不足，對外依存度很高。

彭澎補充說道，「因此，產業外遷、訂單減少、疫情和貿易保護主義打擊產業鏈供應鏈等因素，對東莞經濟增長影響很大。」