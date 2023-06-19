中華民國幼教聯合總會18日發出聲明籲暫停教保人員對學童餵藥行動，新竹縣教育局表示還未收到相關訊息也未聽聞有幼兒園響應此行動，但教育局建議應落實託藥措施及託藥單以及發燒生病不上課，避免造成教育場域中親師間的不信任及衝突。

新北餵藥案引起全台家長恐慌，中華民國幼教聯合總會18日也發出聲明，呼籲暫停教保人員對學童餵藥行動。新竹縣教育局表示，竹縣之前便有託藥措施及託藥單機制，14日也再次公告，提醒幼兒園落實託藥單機制。

有幼兒園老師表示，事件發生後很擔心家長對幼兒園失去信任，餵不餵藥讓教保人員跟家長都很為難，除了行之有年的託藥單機制，就看政府有沒有更完善的措施，保障教保人員跟家長的權益。

「可以體諒老師難處，家長們也都可接受。」有兩個孩子的莊小姐指出，3日接到幼兒園通知，1次只能準備單日分的藥物，且須註明藥物成分，若沒有註明則不得餵藥，莊小姐認為老師也確實要保障自己以免被誤會。

家中有3歲幼兒的黃小姐表示，幼兒園就像大毒窟，每天孩子都在交換病毒碼，常常三天兩頭就生病，因此常常需要老師幫忙餵藥，幫助小孩恢復健康。至於生病就要請假在家照顧，「那等於不用去上課了」，黃小姐表示，上月孩子才得腸病毒不得已請教5天，自己和先生都有工作，還要特別請假照顧，非常不便，如果小病也要家長照顧，那真的連課都不用上了。