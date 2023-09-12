據九派新聞報導，近日，河南省人類精子庫官方平台發佈消息稱，針對鄭州在校大學生舉行為期50天的「精液質量比拚」，該活動將從濃度、活力、精液量、精子畸形率最低、綜合最強等維度評選出最強選手，活動全程免費，參與者最高還可獲得6100元人民幣的補貼。

消息稱，比拚結果將以匿名形式呈現，「你只能做無名英雄」。

報導稱，在評論區有不少自稱是鄭州本地高校的學生實名留言參賽，並留言稱，「我鄭州大學某某某掛帥親征，請大家給我點贊，贊有多少個，我就捐多少毫升」「我鄭工某某某一天20次，實名捐精」。

對此，一名相關工作人員稱，目前確實在辦比賽，之所以採用此形式，是想吸引更多大學生參與，「我們號召大學生來捐，因為大學生精液的質量好一些。」

對方介紹，捐獻過程大致需要2至3個月的時間，需要捐贈者長期生活在鄭州本地。比拚結束後，會匿名以數據形式公佈結果。

工作人員稱，「每天的名額都有限制，有時候滿員了，有時候超額了。所以建議大家來之前提前預約，以免跑空。」