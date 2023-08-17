物價飛漲，讓不少學生族哀號。一名網友分享，民國66年出生的舅舅說，以前大學生一個月6000元的生活費就很夠用了，因為伙食費每天大概就200元，除了三餐可以吃飽，甚至還可以來份雞排當宵夜，引起網友討論。

一名網友日前在PTT上發文分享，他的舅舅是66年次的，他說以前大學生的開銷比現在少很多，每個月大約只要6000元就很夠用了，因為早餐店的飯糰25元、奶茶15元，午餐的排骨飯50元，晚餐雞腿飯60元，如果奢侈一點吃宵夜，雞排也只要50元，計算下來一天的伙食費也才200元，讓他很好奇這是真的嗎？

貼文引起網友討論，不少人點頭直呼，物價漲很多，其實到10年前也都還能一個月生活費6000元，只是會比較辛苦。「你舅66年次的，的確有可能」、「不用66年次 76年次南部大學生都有可能」、「以前一個月只花4000元左右，還有點錢可存下來」」、「 71年次，在台南唸書一個月零用錢5000-6000」、「我80幾年出生的，都可以只花6000了」、「 八年級前段都還能，以前常常1天200」。

另有網友表示，雖然物價漲了很多，但不要忘記以前的錢比較大，小小一張就可以買很多東西，甚至還有網友開玩笑說，當時的6000元可能是現在的15000元吧！