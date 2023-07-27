阿里山鐵道拚明年中全線通車，除了招募新員工，還整建沿線各車站，陸續完工，阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，位於嘉義市的「新北門車站」預計今年底完工啟用，而車站旁的麗星飯店也積極招商中。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修表示，未來阿里山林鐵全線通車後，阿里山小火車會停靠在新北門車站，旅客在新北門車站搭小火車上奮起湖、阿里山。

黃妙修還說，「麗星飯店」將委外營運，已完成可行性評估，正在做先期規畫，預定今年9月完成，最快今年底辦理招商，舉辦說明會時有17家廠商40多名業者參加，回響熱烈。

黃妙修也說，阿里山林鐵沿線的竹崎車站、奮起湖車庫、神木車站、祝山車站都相繼整修好，而鹿麻產車站也會在全線通車前整修好，另外，檜意森活村的一葉二心館以後將作為遊客中心，未來嘉義市將成為阿里山入口門戶。

阿里山林鐵文資處表示，新北門車站整修工程包括月台、候車室、售票口及辦公室，經費800萬元，預計今年底前完工開始營運，麗星飯店預計今年底前上網公告招商。