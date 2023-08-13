基隆市大武崙沙灘海域昨天發生3起溺水事件，造成3人死亡，學者建議，這處是迷你沙灘，可以作為示範區，至少設立3座大型紅綠燈示警。

國立台灣海洋大學海洋環境資訊系退休教授胡健驊今天在這處沙灘受訪表示，浪打上沙灘後會退回海洋，後浪打來壓著前浪，海流就會往下行進，這是眼睛看到的部分，但事實上，波浪並非整齊一整排朝海岸前進，而是零碎前進，波浪與波浪之間只要沒有浪就成了缺口，會從這處弱點流回，這就是離岸激流。

胡健驊表示，離岸激流往外吸的瞬間力道非常強但不持久，大多只能行進10公尺、20公尺，距離很短，但民眾突然被海浪推倒，時常會緊張、害怕，建議遇到離岸激流不要閉眼睛，很多時候民眾所在位置水不深，但因為閉眼而心慌，且不要戴蛙鏡，要戴上游泳專用眼鏡才不容易被海流沖掉，能看清楚就不會緊張。

胡健驊指出，大武崙沙灘是迷你沙灘，可以作為示範區，至少在3處設立大型紅綠燈，紅燈代表禁止下水，黃燈代表可在岸邊踏浪，綠燈代表可以下水。

基隆市議會議長童子瑋上午出席民進黨基隆市立法委員參選人鄭文婷競選辦公室成立大會，接受媒體聯訪說，對於市府宣布大武崙沙灘暫停開放1週，他認為在暑假期間封閉大武崙沙灘並非正確作法，應檢討事發過程，並做好現場管理、救生等配套措施，也可參考其他縣市作法。

立法委員蔡適應在臉書（Facebook）表示，市府應重新檢討可戲水區域的管理，包括全面查處攬客業者是否有立案登記、人員安全保險，並進行必要的安全教育和設備檢核；其次，救生人員配置數量，及現場可供救援的措施是否足夠，另外，應宣導可戲水範圍，對於非可戲水區域是否嚴格管制民眾進入戲水。（編輯：陳政偉）1120813