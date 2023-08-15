家長可透過讓兒童用腳夾衛生紙的方式鍛鍊增強足部肌肉力量和靈活性。（台北醫院提供）

衛福部台北醫院近期接獲家長帶著5歲兒童求診，家長表示孩子走路搖晃，站立時沒看到足弓，懷疑是扁平足。復健科醫師黃尚阡表示，兒童足弓約在2到6歲開始發育，最晚10歲前發育完成，過程中可以多觀察兒童的平衡與行動力，多使用環境刺激、安排足部訓練，都能幫助兒童足部肌肉發育、增加足部穩定性，及早發現、即時預防與治療都能降低形成扁平足的機率。

黃尚阡說明，功能性扁平足是一種足部結構異常的狀態，例如足弓處過度平坦或是過度降低，使足部失去避震功能、腳承受過多壓力，造成足部不適、疼痛，使走路步態不穩、影響行動能力、無法順利進行喜歡的活動或運動，甚或是使運動表現不佳。

因此，黃尚阡提醒家長，兒童足弓約在2到6歲開始發育，最晚10歲前發育完成，平常可多關注兒童的足部健康，若發現足部疼痛、步態不穩或姿勢問題，可在2至6歲的黃金治療期介入治療，透過復健科醫師、治療師評估並安排合適的治療方式，以環境刺激和居家活動訓練，改善功能性扁平。

楊敏君物理治療師楊敏君，建議家長可透增加赤腳時間、多樣化的地面刺激以及進行足部運動訓練等方式，刺激兒童足底部肌肉，幫助肌肉發育、加強足弓發育與增加足部穩定性。

除鼓勵兒童赤腳在室內地板或柔軟踏墊行走，也可帶領兒童赤腳踩踏草地、沙灘、泥土等不同的地面物質和高度；另可將衛生紙或細繩放在兒童前方的地面上，鼓勵及引導兒童以腳趾撿拾衛生紙，或在指定形狀或顏色的障礙物上進行跳躍，又或是帶兒童玩跳繩，以趣味性訓練增加兒童參與動機，藉此鍛鍊增強足部肌肉力量和靈活性。