衛福部台北醫院近期接獲家長帶著5歲兒童求診，家長表示孩子走路搖晃，站立時沒看到足弓，懷疑是扁平足。復健科醫師黃尚阡表示，兒童足弓約在2到6歲開始發育，最晚10歲前發育完成，過程中可以多觀察兒童的平衡與行動力，多使用環境刺激、安排足部訓練，都能幫助兒童足部肌肉發育、增加足部穩定性，及早發現、即時預防與治療都能降低形成扁平足的機率。
黃尚阡說明，功能性扁平足是一種足部結構異常的狀態，例如足弓處過度平坦或是過度降低，使足部失去避震功能、腳承受過多壓力，造成足部不適、疼痛，使走路步態不穩、影響行動能力、無法順利進行喜歡的活動或運動，甚或是使運動表現不佳。
因此，黃尚阡提醒家長，兒童足弓約在2到6歲開始發育，最晚10歲前發育完成，平常可多關注兒童的足部健康，若發現足部疼痛、步態不穩或姿勢問題，可在2至6歲的黃金治療期介入治療，透過復健科醫師、治療師評估並安排合適的治療方式，以環境刺激和居家活動訓練，改善功能性扁平。
楊敏君物理治療師楊敏君，建議家長可透增加赤腳時間、多樣化的地面刺激以及進行足部運動訓練等方式，刺激兒童足底部肌肉，幫助肌肉發育、加強足弓發育與增加足部穩定性。
除鼓勵兒童赤腳在室內地板或柔軟踏墊行走，也可帶領兒童赤腳踩踏草地、沙灘、泥土等不同的地面物質和高度；另可將衛生紙或細繩放在兒童前方的地面上，鼓勵及引導兒童以腳趾撿拾衛生紙，或在指定形狀或顏色的障礙物上進行跳躍，又或是帶兒童玩跳繩，以趣味性訓練增加兒童參與動機，藉此鍛鍊增強足部肌肉力量和靈活性。
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