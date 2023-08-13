許多人都會在美式賣場好市多採購平價服飾。一位媽媽近日在好市多發現，一款知名卡通《汪汪隊立大功》授權的兒童服飾3件組正在特價中，原價589原現在只要197元，貼文曝光後引發熱議，許多家長紛紛準備搶購，「好便宜啊！這不買不行的」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，當天她特地到好市多消費尋找自己要買的東西，就這樣發現兒子很喜歡的汪汪隊童裝3件組，內含1件連帽上衣、1件T恤、1件長褲，價格從589下殺到197元，原PO因此為了兒子買回家，最後卻沒買到自己要的東西。

對此，許多網友紛紛回應，「這件穿去學校撞衫機率很高」、「這件外套CP值非常高，我們家穿了2年很可以，重點是超便宜啊啊啊」、「汪汪隊還有出襪子，記得是8入一組」、「這個價格真的很可以」、「好便宜啊！這不買不行的」、「好便宜，穿髒不心疼」、「三件組才197欸」。

另外有不少人開始詢問存貨，「無敵便宜耶，北投店會有嗎？」、「台南有嗎？」、「請問汐止有嗎？」、「台中北屯不知道有沒有？」、「台南有貨嗎？」、「請問高雄中華店有嗎？」，有會員則解答，「剛打去問客服，全台只剩中和和嘉義有貨」。