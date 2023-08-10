萬聖節還沒到，美式賣場好市多已推出相關商品，近日在賣場展示一具會動的木乃伊，讓逛街的孩子當場嚇哭，引起網友熱議；一名家長透露，最近逛好市多也有看到木乃伊，還拍了張照片，笑說「自從把手機桌布換這個，我兒子再也沒跟我要手機玩。」其他網友狂讚「超聰明！」

好市多近日展示一具高達213公分、自帶聲光效果的木乃伊，一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》社團貼出照片，她帶著孩子經過木乃伊時，女童當場嚎啕大哭。原PO無奈說「去年是死神，今年是木乃伊，小孩愛看又很怕，最後哭著找媽媽，要幾歲才不怕呢？」

這篇貼文引發許多家長討論，「我跟小孩說這個木乃伊都不喝水才變成這樣，看完之後水壺的水就喝光了」、「我家5歲的摀住眼睛，完全不敢看；2歲的一直想上前去摸」、「會動，真的可怕」、「我覺得今年的很可怕耶！」

還有一位爸爸留言表示，「自從我把手機桌布換這個，我兒子再也沒跟我要手機玩。」網友全笑翻「懂了」、「這個超聰明」。