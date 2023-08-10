台北捷運方便、乾淨，受到許多外國遊客讚賞，其實北捷規定禁止飲食，最一開始不只是為了給乘客舒適環境，也是為了避免「小動物」造成線路損壞或干擾設備；搭捷運不能吃東西的原因曝光後，讓網友驚呼「長知識」。

北捷日前在臉書發文「通勤時肚子好餓，捷運為什麼不能吃東西呢？」引發許多討論，多數網友都認為是為了給乘客乾淨、舒適的乘車空間。

北捷公布答案，是為了避免「小動物」造成線路損壞。由於捷運系統仰賴大量自動化的設備，班次又多又緊密，為了維持系統穩定，要避免食物的碎屑引來蟲子或其他小動物破壞線路、干擾設備運作。

許多網友也大讚「捷運真的算是數一數二的乾淨」、「我覺得禁止飲食很好，希望繼續保持，讓外國人讚賞」、「捷運真的很乾淨舒適，害怕小動物的我可以放心搭乘」、「原來是這樣」。

雖北捷禁止飲食，但若有緊急生理需求，需服藥或發生血糖過低的狀況，仍可飲水、服藥，但須事先告知車站人員。