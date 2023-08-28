颱風蘇拉接近台灣，明天下半天可能發布陸上颱風警報，30、31日易有強風豪雨，林業署今天呼籲民眾暫時不要登山，且29日可能就轄管國家森林遊樂區等發布預警性休園。

農業部林業及自然保育署今天發布新聞訊息指出，根據中央氣象局資料顯示，颱風蘇拉持續接近台灣，預估今晚至明晨會發布海上颱風警報，明天下半天發布陸警，30、31日受颱風及其外圍環流影響，易有強風豪雨，東半部地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

林業署表示，為保障遊客安全，在氣象局發布相關警報後，其所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區、林業鐵路，將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施。

尤其是位在受颱風影響較顯著的東部與南部地區園區，可能在29日起視天氣預報情資預警性休園，以維護安全；位處劇烈天氣警報範圍內的自然步道將同步封閉，所轄各自然保護區域的進入許可也予以取消。

林業署表示，為確保安全，呼籲民眾在颱風影響期間不要上山從事活動，已在山上的民眾，評估安全無虞下，宜儘速下山。（編輯：張雅淨）1120828