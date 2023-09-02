據中央氣象局觀測，海葵颱風今天11時位置在鵝鑾鼻的東方約 520 公里海面上，持續向西進行，且預估強度及暴風圈半徑仍持續增強及擴大，氣象局也針對東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部發布海上颱風警報，花蓮縣及台東縣發布陸上颱風警報，並提及預估明天下半天登陸台東機率高，但路徑仍有不確定性。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，目前颱風路徑以明天下半天中心進入台東機率高，但颱風位置環境複雜有偏南或偏北調整的可能性，但無論如何皆會帶來明顯的雨勢，不能輕忽要嚴加防範，但周一颱風進入台灣海峽，因為導引氣流不明顯、地型破壞等，後期路徑變數大，也攸關中南部影響程度。

謝佩芸指出，颱風外圍環流影響，今天北部及東部有降雨，並以東北部明顯，中南部注意午後熱對流，入夜之後，東半部雨勢越趨持續，尤其明天白天之後東半部嚴防豪雨及或豪雨以上等級的強降雨，明天晚上至後天清晨南部小心雨勢會增加。