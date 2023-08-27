根據中央氣象局最新觀測資料，颱風蘇拉強度持續增強，今(27)日凌晨2時已變強颱，氣象局指出，蘇拉今開始準備北轉，預計周二有機會發布海上警報，至於是否發陸上警報還要看颱風路徑。由於適逢學校即將開學，氣象局指出，颱風周三、周四影響台灣最劇烈，東部將首當其衝，恐出現紫爆級的猛烈雨勢。

蘇拉今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方610公里海面上，以每小時7公里速度，向東南東轉東北東進行，中心附近最大風速每秒51公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑80公里。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局預報資料顯示，「蘇拉」中心平均風速每秒51米，已達「強烈颱風」標準，未來將逐漸增強至每秒53米；今明持續在呂宋島東北方海面打轉，約花5天完整繞了一圈；週二(29日)轉向西北、向台灣逼近，週四(31日)2時中心已在台灣南端，其「不確定範圍」略縮小為660公里。最新(26日20時)歐洲模式模擬顯示，「蘇拉」打轉後，轉向西北，週四(31日)20時已從東南部登陸並進入台灣海峽；美國模擬亦調整與為歐洲模式類似。

吳德榮表示，由於主、客觀預報資料皆顯示，仍有一定的「不確定性」存在，急著去推估何時發布警報？會在哪裏登陸？並不合理，明(28)日起問題自然會愈來愈明朗；不過「蘇拉」鄰近台灣時，強度正值顛峯，故無論登不登陸？其帶來的威脅差別並不大，絕不容輕忽。至於另一「輕颱丹瑞」快速前進，漸行漸遠，無「雙颱共舞」的機會。而關島附近1、2天內另有第3個熱帶擾動發展，會逐漸對「蘇拉」的動向產生干擾，更添「蘇拉」末期路徑的「詭譎多變」。

吳德榮說，最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(27、28日)兩天「蘇拉」外圍沉降、水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；午後山區有局部雷陣雨，中南部山區有局部「大雷雨」，並有擴展至部分平地的機率，應持續注意。今日各地區平地氣溫：北部24至36度，中部22至36度，南部23至36度，東部22至36度。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，週二(29日)「蘇拉」從呂宋島東北方海面，逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。週三至五(30至1日)各地風雨的情況，與「蘇拉」的路徑密切相關，應續觀察。

氣象局指出，蘇拉北轉後，太平洋高壓的強度會牽動其移動方向，目前看來周二29日有機會發布海警，但登陸的地點變數仍大，「花蓮、台東、恆春半島」都有可能，也可能根本不登陸，主要取決後期路徑偏南或是偏北，明天再觀測會較準確。