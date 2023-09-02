台南市長黃偉哲上午到安平視察抽水站。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府上午海葵颱風防颱整備會議，由黃偉哲主持。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

海葵颱風路徑不斷修正，台南市長黃偉哲說，颱風轉向且一日數變，可能將從屏東、台東之間登陸，估計從颱風出海到進入台灣海峽會形成滯留，對台南影響相當大也是嚴峻考驗，至於下周一、二是否放颱風假？他說，市府密切關注颱風動向及雨量、風力變化，也請市民朋友做好防颱準備。

黃偉哲上午出席「東慢漫行好時光」市集活動受訪表示，海葵颱風即將襲台，呼籲民眾都要做好防颱準備。他說，根據中央氣象局最新資料顯示，颱風原本行經方向從北部沿海掠過，現在變成在台東、屏東之間登陸，由台南出海，對台南影響很大。

他說，估計颱風出海到進入台灣海峽會形成滯留，預計到下周二、三才解除颱風警報，這對台南是嚴峻考驗，不管雨量、風力都會強力上修，至於市民最關切的颱風假會不會放？他說，會密切關注颱風動向再宣布。

台南市災防辦指出，依據中央氣象局資料顯示，中度颱風海葵在鵝鑾鼻東方海面上，動向持續變化，即將接近台灣，台南市政府今天上午舉行海葵颱風防颱整備會議，因應颱風路徑變化大，加上今日適逢大潮，已提醒各局處應全面提升防颱戒備，料敵從寬，禦敵從嚴。

災防辦指出，海葵颱風對台南影響不容小覷，目前看來，9月2日至9月4日平地、山區雨量可能達到300到500毫米，但還是要看後續颱風路徑怎麼走才準確，但民眾絕對不能掉以輕心。

水利局說明，颱風來襲前總動員整備防颱工作，包含499台移動式抽水機及60座抽水站 (總抽水量680cms)，完成巡查及試運轉，另轄內總蓄水量約1100萬噸，進行預洩降排空作業，以增加滯洪容量。

黃偉哲於防颱整備會議後，也前往安平巡視抽水站，同時指示各單位做好沙包、防水擋板等相關部署，尤其應特別留意地下停車場，提醒民眾事先做好預防。