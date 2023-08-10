蘇花安行經路段，秀林鄉克尼布部落昨晚辦諮商同意投票，出席戶數不足，流會。（蘇花改工程處提供／王志偉花蓮傳真）

蘇花安行經路段，秀林鄉克尼布部落昨晚辦諮商同意投票，出席戶數不足，流會。（蘇花改工程處提供／王志偉花蓮傳真）

交通部推動「蘇花安」計畫，花蓮到宜蘭間有3段改善路線，沿途經過7個部落，已獲北、南兩段5個部落投票同意，85％路段定案，剩中段花蓮和平到和中2個部落待辦理諮商同意投票，昨晚克尼布部落辦諮商同意投票，因出席戶數不足流會，使得蘇花安出現變數。蘇花改工程處強調持續溝通，環評作業按計畫進行中，並持續跟部落溝通。

因蘇花安工程開發行為經過部落範圍，依據原基法及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，需取得部落會議投票同意，始得辦理，因此蘇花改工程處依規定到地方辦理多場說明會後，6、7月陸續由部落會議各自開會投票。

按計劃，蘇花安北段路線在宜蘭，經過南澳鄉3個部落，部落會議都已辦理投票同意；南段經過花蓮秀林鄉得吉利、卡那岸兩個部落已同意，剩中段，有秀林鄉的吾谷子及克尼布2個關係部落，吾谷子部落6月開會出席戶數不足；克尼布部落昨晚開會，議決事項為「和平至和中段採全段高架方案，倘議決不同意，則採易落石路段以邊坡改善方式處理」，總戶數224戶，僅78戶出席，未達2分之1門檻，同樣宣告流會。

這段路線規劃，從和平至和中採全段高架設計，銜接漢本路堤及中仁隧道，並設施和平匝道提，此路段總長5.5公里，包含4.8公里的橋梁。

路線途經台泥和平廠，包括DAKA園區，台泥代表先前出席表達，憂蘇花安外環高架穿越和平港，恐損及和平港公司權益及環境生態破壞，且太靠近海岸，有颱風天災行車安全疑慮，希望維持現有路段。也讓中段路線出現不同意見。

蘇花改工程處長李宗仁說，蘇花安共3段，其餘2段共5個關係部落都已投票通過，代表蘇花安南、北兩段都已定案，占全線85％。中段2部落雖告流會，但環評作業不會因此中斷，會將部落諮商結果附在環評報告書一併送審，也會持續與地方溝通，希望按計畫2025年動工，目標2032年完工。