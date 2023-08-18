大稻埕夏日節壓軸煙火，警方公布交管措施。（警方提供）

2023大稻埕夏日節」壓軸8分鐘大型煙火秀，將於8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，預計將湧入大批民眾觀賞，大同警方表示，碼頭水門堤外道路及周邊道路，當天下午6時至晚間11時進行交通管制，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往活動會場，共維週邊交通順暢。

警方表示相關管制包括：「淡3號」至「淡5號」水門自8月20日6時起，車輛（含機車、自行車)只出不進，另「淡1號」至「淡6號」水門自下午3時30分起禁止車輛進出（含機車、自行車)，週邊道路下午6時至晚間11時進行交通管制，並呼籲開車民眾應避免行經管制區域周邊，提前改道動線建議如下：

一、東西向車流：改道行駛民權東（西）路、愛國東(西)路、忠孝東(西)路。

二、南北向車流：改道行駛承德路、中山南(北)路。

因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾捷運 (北門、雙連、大橋頭、中山站）前往，再步行至活動會場，尤以捷運北門站3號出口直接左轉從南側人行道進入3號水門為最佳進、出動線，省時又便利。提醒參加民眾於散場時儘量往淡1、2、6號水門移動離開，以分散散場人潮、避開擁擠，另活動期間請民眾注意隨身物品及財物保管，避免遺失或遭竊。

本次煙火活動預計將有許多遊客湧入欣賞煙火，大同分局將藉此活動至現場宣導交通安全，強化行人安全觀念。另外也提醒，暑期青少年上網交友須留意遇到假交友真侵犯的情形，遇有網友要求提供性私密影像等相關資料時，切莫一時大意而自拍身體隱私照片或影片等資料傳予他人，以免若入陷阱也使自身觸法。

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