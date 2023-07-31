第三屆「石岡熱氣球嘉年華」將於9月1日至3日登場，主辦單位民政局表示，今年約有11至12顆造型氣球，配合活動並邀請于台煙、趙傳等歌手表演，2日晚間還有600秒璀璨煙火秀，邀民眾一起聽音樂、賞熱氣球籍煙火、光雕噴火秀；而有感於過去許多民眾徹夜排隊想搭乘熱氣球，今年一樣推出推出6場升空體驗活動，每場限量售票150張。

台中市過去兩屆石岡熱氣球嘉年華活動，都吸引近30萬人次參訪，成為山城重要特色，今年預計在9月1日至3日舉辦，石岡區長劉素幸表示，今年將有4顆熱氣球繫留體驗，每次搭求時間約4至6分鐘，連續3天早上、下午各一場，每場次開放150人體驗，時間則為早上5點到7點半、下午為4點到6點半。

根據過往經驗，有民眾前一晚約7點鐘就到現場排隊，當天早上約4點半開始售票，劉素幸指出，今年還會有其他造型氣球，總計約有5顆大球、5至7顆小球。活動中並規畫在2日晚間舉辦音樂晚會，除了葉佳修、麋先生等藝人或樂團演出，另有600秒煙火秀；3日晚間則搭配光雕秀表演。

石岡熱氣球活動成為當地特色活動，每年吸引大批人潮，為避免車輛壅塞，市府也規畫免費接駁，上午接駁點為東勢河濱公園、下午則在石岡水壩，接駁車每15至20分鐘發車一次。劉素幸說，石岡區有豐富自然生態，周邊更有東豐自行車綠廊、情人木橋及土牛客家文化館等景點，邀民眾體驗山城風情。