杜蘇芮中度颱風來勢洶洶，中央氣象局預計今日下午發布陸上颱風警報，經與熱氣球專業飛行團隊審慎評估後，台東縣政府宣布，熱氣球主場地鹿野高台的活動於7／25下午場、7／26及7／27全天繫留體驗與造型球展演活動全數取消，已購票的民眾可全額退費。另7／28(五)的熱氣球活動將視天氣情況滾動式調整，並於前一晚(7／27)20：00前公告。

台東縣政府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下。根據中央氣象局資料，目前在外海的杜蘇芮颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行亦無法立球，將取消7月25日下午場至27日全天共5個場次的繫留及展演活動，也特別提醒民眾，如果已經進行網路預約的朋友，這5個場次的訂單將主動進行全額退費，約需14至21個工作天，並將發送簡訊通知。

還想看熱氣球的球迷朋友們別失望！待杜蘇芮颱風遠離後「2023台灣國際熱氣球嘉年華」將立即回復場地，除繫留體驗外，現場還有可愛的造型球展演、熱氣球美食及玩樂市集，有關熱氣球活動最新公告及資訊，請查詢關注台灣國際熱氣球嘉年華的粉絲專頁及官網以取得最新消息。