新北市新店警分局員警今（9）日下午1時許在中興路、寶強路口，發現黑色自小客車車牌與車身不符，員警向駕駛示意停車受檢，駕駛卻加速逃逸，途中擦撞2車及1名行人，行人42歲吳姓女子四肢擦傷、左腿腓骨骨折，送醫無生命危險。警方發動攔截圍捕，在桃園市大溪區尋獲該車，但駕駛已棄車逃逸。

警方表示，江陵派出所巡邏員警在中興路、寶強路口發現黑色自小客車籍與車身不符，遂鳴警笛示意駕駛停車受檢，但該車駕駛卻加速逃逸，員警立即追趕並通報攔截圍捕。

該車輛沿中興路逃逸，先在寶橋路口擦撞1輛自小貨車，隨後在北新路二段擦撞行人吳姓女子，再於中興路、寶中路口擦撞1輛自小客。遭撞行人左腿骨折送醫，車輛則輕微毀損。

逃逸車輛隨後自中興路二段上國道3號，再從安康路二段下國道，途中更換車牌後號續往桃園大溪方向逃逸，警方在桃園市大溪區尋獲該車，但犯嫌已棄車逃逸，警方目前正擴大追緝逃逸嫌犯。