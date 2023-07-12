這種實驗究竟目的是什麼？一名高中一年級的學生指控，日前參加營隊時，有成大教授將金魚倒入果汁機中，還請求自願的學生上台按下開關，讓教室裡充滿驚嚇、尖叫、倒吸一口氣的聲音，後來甚至有人逃出教室，忍不住當場暴哭。高中生指控，教授完全沒有說明這起實驗的意圖，「完全就是在拿我們做實驗吧？」

原PO在論壇《Dcard》以「教授叫學生把活的金魚打成汁」為題發文，透露自己是高中一年級的學生，本月去台灣大學參加營隊，昨（11）日某堂文學課由某成大教授授課，「我老實說，授課內容大部分都和我認知的文學無關」。原PO說，課程途中，教授突然拿出果汁機，講述國外曾做過人性相關實驗，外國人在10台果汁機中放金魚，要民眾按下開關，結果真的有人按下開關，「藉此好像是要反思生命的意義還是價值，我其實聽得不是很懂」。

教授說明結束後，走到空空的果汁機旁按下開關，示意學生有插電、有刀片，能正常運轉，而這時已經有學生不平靜，教授接著拿出一個裝著金魚的透明塑膠袋，請助教將金魚倒入果汁機內，「教室裡充滿驚嚇、尖叫、倒吸一口氣的聲音，大家都在議論紛紛」，對此，教授不斷重述：「會怕可以出去」，也因為教授沒有事前告知會有這樣的實驗，讓多名輔導員措手不及，四處奔走瞭解情況。

後來，教授以送書為由，邀請學生上台按下果汁機開關，與此同時，許多受不了的學生直接衝出教室，呈現情緒崩潰的狀態，原PO說，「這個教授還做了一件讓人很不舒服的事，他在選出同學、同學走出來、同學準備要按的時候，都一直叫我們拍手」。

「第一次按下去沒事，我馬上就知道『啊是假的』」，原PO說，雖然理智上認為，教授不可能公然殺生，但教授一直營造恐怖氛圍，讓原PO覺得很不正常。開關按下後，教授還說「咦？啊怎麼沒有轉？」要自願的同學再按一次開關，同時也讓這位同學暴露在被譴責的風險中。

原PO痛訴，課堂結束後，許多學員情緒失控，在教室、走廊、醫護處抱頭痛哭，教授甚至沒說明這起實驗的目的為何，讓他覺得莫名其妙，「他根本不是在跟我們做實驗，完全就是在拿我們做實驗吧？」而輔導員的神情更是凝重，唯獨教授一人在大笑，似乎認為整起實驗相當成功。

原PO表示，這名教授的實驗，完全沒有任何保護、配套措施，很可能會造成學生的心理創傷，且事後輔導員也竭盡所能地照顧學生的情緒，甚至開會徹夜討論，「當下大家都很混亂，主要還是教授的問題」，文末原PO無奈地說，「這是台大人社營第一次邀請他當講師，而我希望再也不會上到他的課了」。