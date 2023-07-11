警方查扣相關證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

年僅16歲的蘇姓少年及18歲的江姓男子，因無業缺錢花用，在暑假期間透過友人介紹下成了詐騙集團成員，昨日他們與被害者約定好在超商面交100萬，但行跡早已被警方掌握，錢都還沒到手，就被警方逮捕，訊後依法送辦。

小港分局桂陽所於9日接獲1名66歲的李姓民眾報案，指稱他誤信網路投資廣告，已遭詐騙234萬，但對方仍鼓吹他繼續投資，警方受理後，由所長顏靜逸與偵查隊共同組成專案小組，利用詐團成員再次要求李男匯款時，與對方約定於10日上午到小港區桂園路某超商，面交新台幣100萬元，警方於現場埋伏，掌握車手特徵及交通工具，見時機成熟將2名詐團成員逮捕歸案。

警方於現場逮捕取款的蘇姓少年，穿著白色襯衫，假扮成專員，他年僅16歲，並同步控制在超商外負責監看同伙江姓男子，也只有18歲，現場查扣造假公司的現金存款憑證收據及印章，2名犯嫌坦承皆為詐欺所用工具。

蘇姓少年及江男向警方供稱，因無業且缺錢花用，趁暑假打工賺錢，透過朋友接觸詐騙集團，與詐團成員分工，各擔任取款及監視取款。這次是照上層指示，至超商面交取款後，再將現金交回，才能獲得約2萬元的報酬，但錢都還沒到手就被抓。警方依刑法詐欺罪及洗錢防制法現行犯將2人逮捕，全案詢後移送高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦。

警方提醒，暑假期間正是青少年打工、求職旺季，詐騙集團也滲透其中，看準學生社會經驗不足，透過各種方式與網路平台刊登「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等求職廣告誘騙加入，往往淪為詐團之人頭帳戶或同伙，打工族應徵時應提高警覺。