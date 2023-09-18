美女主播林季瑩不吝嗇分享生活大小事，前陣子才透露不如意事接二連三，她昨（17日）卻發文提到莫名點進釣魚郵件，信用卡立刻遭盜刷4萬多，幸好銀行立刻打來止付、更換新卡，未料手機密碼被更改，她只能手機重置，有些照片、影片存不了，只能放棄，林季瑩感嘆：「我受害的只是部份照片的遺失，其他人也許是存了大半輩子的辛苦錢」。

林季瑩不如意事接二連三，她才因為沒帶傘淋雨回家，沒想到她昨卻發文：「即便再謹慎，莫名點進釣魚郵件...信用卡立刻遭盜刷4萬多」，幸好銀行立刻打來止付、更換新卡，但手機密碼被更改，只能手機軟體重置，林季瑩說：「對！所有東西沒存，就會全部消失！！！那陣子瘋狂幫2萬多張照片、影片搬移，有的根本存不了，只能放棄」。

林季瑩親身經歷詐騙，怒喊：「真心覺得詐騙者都該下地獄，『可惡』這2字無法足以形容受害者的痛，我受害的只是部份照片的遺失，其他人也許是存了大半輩子的辛苦錢，害人之心不可有；防人之心不可無」。

網友紛紛留言提醒林季瑩要更謹慎「現在詐騙很多要小心」、「手機盡可能不和銀行設定 不要點按網路訊息 盡量避免吧...」、「還好逢兇化吉」，林季瑩則說：「現在非常小心，別想再騙我」、「現在都非常謹慎」，還正能量說，相信之後會越來越好。