總統蔡英文、行政院長陳建視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

總統蔡英文視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

海葵颱風已接觸台灣陸地，總統蔡英文、行政院長陳建仁今（3）日上午至中央災害應變中心視察工作會報，蔡英文特別準備了星巴克咖啡慰勞進駐人員辛勞。聽取各單位簡報後，蔡英文看著手中的資料表示，在上個月杜蘇芮颱風以來，接連的幾個颱風，大家都堅守岡位，持續落實各項防災工作，海葵是4年來第一個登陸台灣的颱風，千萬不可掉以輕心，各單位要加強戒備。

蔡英文指出，針對海葵颱風，中央氣象局已經發布陸上颱風警報，也預測這將是4年來第一個登陸台灣，穿越中央山脈的颱風，並且會帶來豐沛的水氣，預計到下周三全台各地都會有明顯的降雨，沿海地區的風浪也會逐漸增大，尤其適逢年度大潮，前幾天南部縣市已經有海水倒灌及積淹水的情形，現在面對颱風來襲，沿海低窪地區更要持續謹慎防災。

蔡英文表示，根據各國資料顯示，海葵颱風路徑仍存在不確定性，從簡報中可以看到，各單位都嚴陣以待，啟動各項防颱應變工作，也密切關注各項狀況，守護國人的安全。今天已有部分的縣市宣布停班、停課，中央各部會也會跟地方政府保持聯繫，了解各地的需求，隨時提供協助，務必將海葵颱風帶來的災害降到最低。

蔡英文說，提醒國人持續留意最新的颱風資訊，做好防颱的準備，也要注意自身的安全。颱風天盡量避免外出，更不要進行任何危險的活動，包括危險的河床、登山、溯溪、觀浪戲水、釣魚，都應避免前往。這陣子台灣適逢颱風季，在全國各地協助防災的警消人員、國軍弟兄姐妹，以及維持供水、供電等民生穩定的工作夥伴都很忙碌，她代表全體國人，感謝國軍以及所有救災的夥伴。

蔡英文提醒，這次的颱風來勢洶洶，颱風的強度也有增強的趨勢，千萬不可以掉以輕心，各單位都要加強戒備，中央地方更要齊心協力防颱，謝謝大家的辛勞。

陳建仁表示，海葵颱風已經接觸台灣陸地，對各級政府防災應變工作帶來極大考驗，其外圍環流已影響到台灣東部和南部，按照預估的移動路線來看，全台都需要做好防颱準備。提醒中央及地方防災應變中心，應盡早啟動各項的應變作為，務必要堅守崗位，全力以赴。