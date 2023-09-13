受海葵颱風影響，跨越秀姑巒溪的花蓮富里鄉明里大橋出現橋面沉陷狀況，經縣府橋檢人員現場勘查評估，認為有安全疑慮，明上午9點起將封閉橋樑東西兩端出入口。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

受海葵颱風影響，跨越秀姑巒溪的花蓮富里鄉明里大橋出現橋面沉陷狀況，經縣府橋檢人員現場勘查評估，認為有安全疑慮，明上午9點起將封閉橋樑東西兩端出入口。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

受海葵颱風影響，跨越秀姑巒溪的花蓮富里鄉明里大橋出現橋面沉陷狀況，經縣府橋檢人員現場勘查評估，認為有安全疑慮，富里鄉公所明上午9點將封閉橋樑東西兩端出入口，呼籲民眾改道通行。

全長約300公尺的明里大橋是富里鄉通往卓溪鄉的重要橋梁之一，1987年4月完工，橋齡迄今已滿36歲，本月3日因海葵颱風強勁風雨造成溪水暴漲，橋梁因不堪持續沖刷出現裂縫，近日天氣穩定，鄉公所人員發現橋面有沉陷狀況，縣府獲通報後，立即派員勘查檢測。

明里大橋經檢測發現橋梁上部結構P7處沉陷量保守推估逾7公分；P8伸縮縫原緊閉，特檢後開裂5公分且高低差約3公分。橋梁下部結構P7橋墩為主要沉陷點，原覆蓋土方及兩側土堤遭河水侵襲沖刷約1.8公尺，有明顯剪力裂縫及多處混凝土結構裂縫，縣府考量持續通行恐有安全疑慮，請富里鄉公所辦理封橋事宜。

鄉公所今天傍晚指出，明里大橋封橋作業將在明天上午9時進行，屆時往卓溪鄉的民眾需改道，由石平橋或東里車站涵洞通行。

由於明里大橋鄰近池上斷層，且年久老舊，縣府6日曾在行政院長陳建仁視察花蓮災情時，向其簡報爭取修繕經費，評估建議全橋改建為寬度9公尺的簡支鋼箱梁橋，預計費用約3.2億元，設計及施工時間則需約25個月。

除了明里大橋，縣府也一同爭取橋齡約41年的蚊仔洞橋、橋齡35年的西寶大橋及花73線道路重建費用；陳建仁則允諾，待縣府提出相關計畫，將儘速審核及核定經費。