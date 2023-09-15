台東縣長饒慶鈴今天發文表示，政府應該嚴守的食安把關，台東縣將嚴查進口蛋。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴今天發文表示，政府應該嚴守的食安把關，台東縣將嚴查進口蛋。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

因向中央要不到完整進口蛋資料，台中市長盧秀燕今天喊話藍營縣市互助「自己查進口蛋」，台東縣長饒慶鈴今天發文響應，她說，蛋是基本民生物資，政府應該嚴守的食安把關，台東縣將嚴查進口蛋。

饒慶鈴以「拚食安、台東專案稽查進口蛋，響應台中市盧秀燕市長嚴查進口蛋，台東縣＋1！」為題發文。

饒慶鈴說，蛋是最基本的民生物資，卻頻頻傳出中央核准的進口蛋「誤標效期」，搞得人心惶惶；到底今年初從那些國家進口、數量有多少、流向及有沒有超過食用期限，民眾有知的權利，也是政府應該嚴守的食安把關！

台東縣衛生局團隊即刻啟動批發蛋行、販售據點的稽查，蛋源絕大多數來自縣內、目前未查到進口蛋；台東縣會持續全縣清查，也請業者落實產地、有效期限等標示。

饒慶鈴進一步要求，務必確保學童營養午餐採用的是安全無虞的本土蛋 ，台東學校營養午餐契約規範一律需使用具國產標章或可溯源食材的雞蛋，相關資料均上傳「教育部校園食材登錄平台」，也確認使用國產蛋，請鄉親安心。