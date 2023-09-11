台灣科技大學原住民族學生資源中心今年集合原住民同學，到台東達魯瑪克部落學習的魯凱族歷史與傳統文化，並將具體成果以《ledra光》為題，進行一周的魯凱族成果發表。

《ledra光》系列展演於9月5日至9月15日在台科大登場，在今天的開幕茶會，台科大副校長劉志成致詞表示，台科大約有10800個學生，原住民同學約100人左右，原住民同學在其中就像他所研究的稀土元素一樣，在地緣政治發揮特別功能，讓台科大獨特並不同凡響。

開幕茶會特別邀請到原住民族委員會主委夷將．拔路兒蒞臨，他勉勵原住民同學，要傳承語言、歌謠及文化。他舉例，南島民族中的紐西蘭毛利族與馬紹爾，都有詞語發音跟臺灣原住民一樣，再再表示台灣為南島原鄉。

台科大魯凱族機械系大四同學陳宇聖表示，〈Cegaw〉是他發想與製作，想與觀展人分享回家當中所遇到的困難，最後終於得到父母的認同與支持。〈Cegaw〉也是他的族語名字，不僅是作品，也是生命的一部分。

本次展覽以五組作品呈現，同學們將部落田調的經驗，透過創作，轉化在部落學習感受，分別為：〈醞釀〉icibi（地悶食），是族人們同心與溫暖的展現，透過觀者的雙手，將「同心協力」的概念，轉化在光感裝置上；〈凝聚〉是將族人圍著火堆聚在一起，互相照亮彼此的樣貌，透過語言、字卡象徵加進火堆的枯枝，讓「分享」的火延續下去。

另外，〈綻放〉是達魯瑪克部落的重要象徵-鞦韆，象徵著生命的延續與族人間的感情；〈祝福予鍊〉將傳統項鍊中富有不同含意的珠子，其象徵族人的祝福與期望，而透過作者轉化後，將社團在田調中合而為一的美好時刻紀念下來；〈Cegaw〉講述一位魯凱的孩子回到部落參加傳統青年團的故事，藉著「回家」分享那份堅持透過「參與」所長出的文化經驗。

今年策展理念是以《ledra》展覽的五個作品的創作脈絡，並進行延伸，用鐵製床架、樹枝以帆布及藍色膠條進行編織與包裹，並鋪上石頭裝置空間，創造出一種別於長廊日常使用的樣貌，試圖打造一處在山林裡作夢的意象，讓觀者感受「在山上做夢」的時光。