海葵颱風滯留高雄沿海，花蓮=台東間豪大雨不斷，台鐵今（4）日東部幹線花蓮=台東間上行421次（台東13：07），下行422次（花蓮13：06）起各級列車陸續恢復行駛；花蓮以北正常行駛。

台鐵表示，西部幹線彰化以北正常行駛，彰化以南下行161次（彰化08：20），上行162次（潮州07：24）起各級列車陸續恢復行駛。南迴線枋寮=台東間對號列車和區間車下午4點前停駛。各支線除了集集支線全線停駛，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛，沙崙支線3709次（台南07：40）起陸續恢復行駛。

海運部分今日全部停航，共14航線、151航次，包括：基隆-馬祖（2航次）、馬祖福澳-福州琅岐（2航次）、北竿白沙-福州黃岐（2航次）、南竿-莒光（6航次）、南竿-北竿（22航次）、南竿-東引（1航次）、金門-五通（16航次）、布袋-馬公（6航次）、台南將軍-澎湖東吉（4航次）、東港-小琉球（50航次）、鹽埔-小琉球（14航次）、富岡-綠島（10航次）、富岡-蘭嶼（8航次）、後壁湖-蘭嶼（8航次）。

另明（5）日於高雄港1號碼頭舉辦的澎湖輪首航典禮取消。

航空部分，今日截至上午10點，國內線取消189架次、延誤1架次，國際暨兩岸航線取消23架次、延誤18架次。