網紅團體「反骨男孩」成員孫生曾擔任《麻辣天后傳》的助理主持，後來在YouTube圈以搞怪形象走紅，在網上擁有不少粉絲，近日他透露與房東有糾紛，表示對方想硬漲房租，如果不接受就要孫生搬走，讓孫生無奈：「只能被強迫妥協」。

孫生日前在限時動態發文，表示房東不和他溝通就硬漲房租，他之前還花錢裝潢牆壁、地板、窗簾、遮雨棚，房東直接說只要是他裝潢的都可以帶走，不過由於這些東西移除很費時，讓他提問：「牆壁地板我怎麼帶走？跟妳請款嗎？請問」，他透露自己很忙也沒時間搬家，且收藏公仔太多，但房東的態度是不答應就要搬走，讓他沮喪坦言：「感到非常無力跟難過，只能被強迫妥協」。

孫生透露被漲房租。（圖／soon6669 Instagram）

而他也曬出與房東的對話紀錄，房東疑似因為貸款成本提高，因此決定往後每個月調漲房租2千元，孫生感慨「真的是印證一句話，別人家的小孩死不完」，對此他不免抒發情緒，「我都在想，你們這些自私的房東，你們的孩子出去租房子也遇到像你們這樣完全不管房客想法的房東，你們會做何感想？房子是你的，你有權做任何決定，但不是這樣完全不討論的吧？房客完全沒人權欸」。

孫生表示能負擔房租漲價，只是感覺很差。（圖／soon6669 Instagram）

對於房租調漲，孫生說並非付不起，只是感覺莫名其妙，「有時不是不想計較，也不是代表妳這樣做是對的，是我們總是『算了』」，他表示自己不喜歡和大家講不愉快的事，從小到大都喜歡搞笑是因為生活太痛苦了。