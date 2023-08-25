一名網友分享，現在租屋市場超熱絡，房子真的很好租出去，特別是在工作機會多的地方，因為很多年輕人選擇躺平不買房，但還是有住的需求，因此很多人會租屋，像他媽媽在三重和內科附近都有房子，有租客直接捧著一年份的房租詢問能否長租，引起網友討論，不少過來人直呼，那種價格不錯卻乏人問津的，不是頂加就是有問題。

一名網友在PTT上分享，房客申請租屋補助，導致房東被檢舉沒繳稅，因此上網詢問說「我繳稅然後租金調高，你真的OK？」引起許多人討論，原PO也很好奇，要房東們繳稅真的好嗎？

其中有一位網友回文說，多虧現在很多年輕人躺平，買不起房子和車位，但還是要有地方住，因此租屋市場反而很熱絡，特別是在工作機會比較多的地方，他的媽媽在三重和內科都有房子，雖然只是小套房，但還是很夯。

該網友表示，三重小套房9坪，月租費1萬，當初買240萬；內科的小套房7坪，月租費1.5萬，當初買是350萬，電費的部分則是1度6元，而這兩間房都很熱門，甚至還有房客捧著1年份的租金，求媽媽讓他長租，而且這位租客也沒申請租金補貼，冷氣壞了也自己找人處理。此外，停車場也很好租，每個月3500元，每天都有人打電話來問。

貼文引起網友討論，一名租屋族表示，之前在租屋網上看到一間套房，看起來裝潢很新，還有小陽台，月租18000元，管理費900元，才刊登2小時，打電話約看房，結果房東說前面已有4個人約了，只能說台北市2萬以下的物件，在平台上放好幾天乏人問津的，不是頂樓加蓋就是有什麼問題。