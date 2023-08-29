台電6至9月實施夏季電費，不少人吹冷氣消暑又擔心荷包失血，一名男子表示，自從租屋處更換成變頻冷氣後，每天吹冷氣長達10小時，本以為冷氣電費會達3千元，沒想到房東說才188元，他驚訝說「原來電費這麼便宜」，但事實上他租屋處並未使用冰箱，電費188元僅是冷氣用電，不含其他用電，讓4千名網友大讚房東佛心。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆廢公社》指出，2個月前租屋處換變頻冷氣後，每天開26度吹10小時，昨天他拿3千元給房東支付冷氣電費，對方愣了一會說「拿這麼多幹嘛？才188元」，讓他驚喜喊「原來電費這麼便宜。」

貼文吸引發逾4千人關注，網友皆認為不可能，「我不吹冷氣2個月也要800元」、「房東是有錢的阿姨？」、「這是接到隔壁的電表嗎？」、「佛心房東阿姨，肯定不缺錢」、「這房東很棒，一般都是直接一度電5元」、「你遇到好房東了，要珍惜」、「這不要叫房東了吧！改叫寶貝了」、「房東是不是叫你不要努力了」。

原PO事後也在留言區補充，租屋處的冰箱沒在使用，室內少了熱氣，加上換新的變頻冷氣，且房東僅算他使用冷氣的電費，188元不含其他用電。