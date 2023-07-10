展望下半年，八方雲集將在台灣「八方雲集」及「梁社漢排骨」陸續推出新品，刺激客人消費意願，增加門店營業額。而「芳珍」及美國「八方雲集」也將持續展店挹注業績。
截至6月，八方雲集集團旗下餐飲品牌分別為台灣「八方雲集」997家、「梁社漢排骨」202家，「芳珍蔬食」34家，「丹堤」咖啡21家。海外市場，採複合經營的美國「八方雲集」店3家，香港「八方雲集」54家、「百芳池上便當」11家、「台式麵屋」5家。
連鎖餐飲集團八方雲集（2753）受惠於台灣與海外市場復甦及展店效益，香港及美國的營收皆有雙位數成長，集團6月營收5.89億元、年增4.89％；上半年累計營收34.98億元，年增7.55％。
展望下半年，八方雲集將在台灣「八方雲集」及「梁社漢排骨」陸續推出新品，刺激客人消費意願，增加門店營業額。而「芳珍」及美國「八方雲集」也將持續展店挹注業績。
截至6月，八方雲集集團旗下餐飲品牌分別為台灣「八方雲集」997家、「梁社漢排骨」202家，「芳珍蔬食」34家，「丹堤」咖啡21家。海外市場，採複合經營的美國「八方雲集」店3家，香港「八方雲集」54家、「百芳池上便當」11家、「台式麵屋」5家。
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