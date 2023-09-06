位於台中的米其林必比登推薦店家「富狀元豬腳」近日貼出公告，內用、外帶皆要「收小費」，引發網友熱烈討論，店家則回應「沒有強迫」。市府法制局表示，若屬商品售價，業者需於交易時清楚且完整揭露。
有關店家收小費一事，台中市政府法制局表示，業者是否收取小費、服務費，雖是其營業自由，但該費用若屬商品售價（非屬可選擇不給付的小費性質者）則為消費重要資訊，業者需在交易時清楚且完整揭露。如雙方發生消費爭議，消費者得向市府法制局提起消費爭議申訴，由市府消保單位協助爭取合理權益。
位於台中的米其林必比登推薦店家「富狀元豬腳」近日貼出公告，內用、外帶皆要「收小費」，引發網友熱烈討論，店家則回應「沒有強迫」。市府法制局表示，若屬商品售價，業者需於交易時清楚且完整揭露。
有關店家收小費一事，台中市政府法制局表示，業者是否收取小費、服務費，雖是其營業自由，但該費用若屬商品售價（非屬可選擇不給付的小費性質者）則為消費重要資訊，業者需在交易時清楚且完整揭露。如雙方發生消費爭議，消費者得向市府法制局提起消費爭議申訴，由市府消保單位協助爭取合理權益。
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