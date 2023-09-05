台泰生物、循環及綠色（BCG）環保減碳商機交流會今天登場，台灣專家和業者分享現有生物循環綠色模式，希望將台灣循環經濟產品和經驗帶入泰國市場，為泰國環保減碳盡一份心力。

經濟部國際貿易局委託財團法人商業發展研究院（CDRI）及工業技術研究院（ITRI）共同舉辦「台泰生物、循環及綠色（BCG）環保減碳商機交流會」，今天上午在曼谷登場，台灣共23家業者與會，與泰國專家業者交流及分享循環經濟經驗和資源。

國際貿易局局長江文若出席致詞表示，台灣承諾在2050年前實現淨零碳排放，與泰國對循環綠色經濟的關注相符，期待透過今天活動建立更多的商機和商業夥伴關係，並讓雙方理解彼此在綠色能源和減碳方面的努力。

江文若指出，BCG是為了打造更環保和永續的環境，台灣業者技術創新，提供高度客製化及多元化的產品，設備具有多元系統串聯的能力，能提供市場更具整合性及創新的產品與解決方案。

在今天上午的交流會中，工業技術研究院經理林冠佑分享台灣在水處理領域的專業技術。他指出，台灣在生物處理技術、水回收系統和環保技術方面的重要貢獻，以及未來水處理的概念，包括碳回收、能源回收和高效處理，希望有助於泰國建立綠色環保發展。

交流會中也邀請泰國當地專家說明泰國塑膠工業現況及發展，泰國塑膠協會會長維拉（Veera Kwanloetchit）表示，當前目標是100%的塑膠廢棄物回收利用，解決泰國塑膠回收問題。

此外，今天的交流會中，台灣共有23家循環經濟相關業者在現場展示產品和解決方案，希望透過交流活動，讓泰國相關產業公協會和當地業者能看到台灣在創新技術上的成果，促成台泰雙邊產業的合作，實現環保和經濟發展雙贏局面。