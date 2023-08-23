各界猜測習近平去向之際，他於23日現身演講，強調國際規則應根據「聯合國憲章」的宗旨與原則執行，而不是由聲音最大的單一國家主導，金磚成員國應確實實踐多邊主義，堅持團結，反對分裂，並呼籲加速擴員，主張讓更多國家加入「大家庭」，匯聚智慧，推動全球治理更加公平合理。

莫迪23日表態，印度全面支持金磚國家擴員。但另一方面，魯拉則發文表示，不尋求成為G7、二十國集團（G20）或美國的對手，「我們只想把自己組織起來」。