各界猜測習近平去向之際，他於23日現身演講，強調國際規則應根據「聯合國憲章」的宗旨與原則執行，而不是由聲音最大的單一國家主導，金磚成員國應確實實踐多邊主義，堅持團結，反對分裂，並呼籲加速擴員，主張讓更多國家加入「大家庭」，匯聚智慧，推動全球治理更加公平合理。
莫迪23日表態，印度全面支持金磚國家擴員。但另一方面，魯拉則發文表示，不尋求成為G7、二十國集團（G20）或美國的對手，「我們只想把自己組織起來」。
金磚國家鋒會登場，成員國對於鋒會焦點的擴員議題卻出現分歧，中國正積極向印度等成員國遊說支持擴員的主張。期間更傳出，中國國家主席習近平並未出席於22日舉行的金磚國家工商論壇，直到23日論壇的領袖發言環節才現身，一系列插曲引發各界關注。
各界猜測習近平去向之際，他於23日現身演講，強調國際規則應根據「聯合國憲章」的宗旨與原則執行，而不是由聲音最大的單一國家主導，金磚成員國應確實實踐多邊主義，堅持團結，反對分裂，並呼籲加速擴員，主張讓更多國家加入「大家庭」，匯聚智慧，推動全球治理更加公平合理。
莫迪23日表態，印度全面支持金磚國家擴員。但另一方面，魯拉則發文表示，不尋求成為G7、二十國集團（G20）或美國的對手，「我們只想把自己組織起來」。
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