跆拳道大師孫樹良在一般賽事中，以聽障者的身分獲得銀牌，相當難得。（孫樹良提供／邱立雅竹縣傳真）

台灣跆拳道大師孫樹良8月前往韓國參加第14屆春川跆拳道國際公開賽，並參與大師級高手61歲以上組別一舉獲得品勢銀牌。值得一提的是，作為在場唯一的聾啞選手，且以上班族而非職業身分同場競技，獲得銀牌實屬難得，孫樹良也以文字分享他在跆拳道路上獨自拚搏的心情。

目前在台北市成功高中服務的孫樹良出生南韓，12歲移居來台，他在3歲因高燒而成為聽障者，但並未阻擋他對跆拳道的喜愛，不僅以選手身分活躍於賽事中，也積極指導跆拳道後進，透過文字、姿勢，傳承他在跆拳道的技藝與經驗，並定期到新竹縣的忠誠跆拳道總館擔任指導教練。

第14屆春川跆拳道國際公開賽中，台灣共有150名選手代表國家參賽，均為國手且有兩位具有大師身分，孫樹良分享他此次參賽心得，作為唯一的聾啞選手，又以一般上班族身分參賽，卻能和其他國家有開館、作為職業大師級的選手同場競賽，讓他更加努力不懈。

由於聽不見也無法言語，孫樹良只能用雙眼觀察教練動作。賽前他抓緊空檔加緊練習，請武瀚道館的館長張瀚文、後輩秦玉芳教練，協助改善動作。

孫樹良5年前開始定期從新北市通車到新竹縣教學，在新竹縣也擁有一票小粉絲。他表示喜歡小朋友認真努力樣子，讓他感到快樂，以61歲之齡擔任教練，在實務上也是相當罕見。

「跆拳道是我一生志業。」孫樹良表示一路上以來遇到困難也未曾退縮，更積極備戰各項賽事，自己參賽最佳成績為2O17年土耳其聽奥運配對組品勢銅牌，個人第5名、團體第5名，現正準備2O24年伊朗聽亞運會選拔賽、2O25年東京聽奥運選拔賽，盼能一舉奪牌為國爭光。