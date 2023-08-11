近日中國廣東省某游泳教練，在上課時偷拍女學生側面照，上傳群組並發表不當言論，當地警方在網路巡邏時發現此事，立即將當事梁姓教練傳喚到案，梁男對其行為供認不諱，被公安機關依法行政拘留。

9日，中國廣東省信宜市當地官方發佈1則通報指出，7月27日時，就職於信宜市某家游泳培訓機構的梁姓教練，在游泳池邊，拍下國小6年級女學生的側面照，隨後上傳到微信群組，並在群組表示，現在的小孩，六年級而已，胸部卻很大。

梁姓教練發表不當言論，被網路警察發現。（圖／擷取自中國婦女報微博）

信宜市當地警方在執行網路巡察時，發現了此番涉嫌性騷擾，又不尊重當事女學生的言論，當地警方立刻對此事進行核查，隨後將這名梁姓教練傳喚到案，梁姓教練在偵訊時，對其偷拍、侵害他人隱私等行為供認不諱，最後被公安機關依法行政拘留。

當地警方也提醒民眾，網路並非不法之地，希望民眾在上網時，能有健全的法律意識，不要散佈涉及他人隱私的文字或圖片等，以免觸法。

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