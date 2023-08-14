2022年度綜合所稅結算申報系統穩定提供服務，申報作業在5月31日完成，經過統計今年總申報件數超過663萬件，網路申報超過502萬2000督建，較去年成長45萬3000多件，年增率9.92％。

2023年度手機申報進入第3年，以全程數位化為目標，新增現金繳稅與申請延分期，系統功能已經全數到位，滿足簡易、複雜需要編修案件及各種繳稅需求，共計有164萬件採用，較去年成長39萬1000件，年增率31.24％，占網路申報申報案件32.78％，顯示手機報稅貼近納稅人使用習慣。

2023年試辦網路申報附件上傳服務，以納稅義務人的角度出發，設計系統流程，網路上傳證明文件無須再寄送紙本，2023年度有13萬1000件採用，占網路申報檢附證明文件的14.3％，平均每件上傳2.2個檔案，使用1.76M。

分析民眾使用附件上傳案件，未上傳案成功僅1373件，因檔案加密無法開啟所致；以附件類區分，免稅額占16.29％、扣除額占53.58％、所得類占10.77％。

以檔案格式分為JPG、PNG影像占63.3％，PDF占36.7％。以年齡區分30到49歲占57.63％、50到59歲占24.92％，這次作業試辦結果顯示，附件上傳功能可達成申報全程網路化目標。

財政部表示，為了報稅服務更貼近納稅務人需求，財政部將持續優化報稅介面與流程，廣納民眾使用建議及擴增附件上傳使用容量，創造徵納雙方雙贏局面。