王力宏即將赴馬來西亞舉辦《ONE LEEHOM WANG一個王力宏》演唱會。（寬魚國際提供）

王力宏即將赴馬來西亞舉辦《ONE LEEHOM WANG一個王力宏》演唱會。（寬魚國際提供）

「金曲歌王」王力宏《ONE LEEHOM WANG一個王力宏》演唱會叫好叫座，繼日前宣布9月9日與9月10日將在台北小巨蛋登場，票房告捷後，下一站將轉戰馬來西亞，今主辦單位寬魚國際與Casa Entertainment Group隆重宣布，將於11月10日及11日於雲頂雲星劇場演出。

王力宏上次赴大馬開唱已經是4年前，這次巡演自美國拉斯維加斯起跑，更在曼谷、台北等地好評不斷、票房亮眼。Casa Entertainment Group首席行銷官Meek Loo表示，王力宏透這次演唱會，展現了國際音樂人的熱情和執著，彰顯了他的藝術才華。「力宏很感謝歌迷們依舊不離不棄，也透過此次演唱會，回到音樂的本質及初心。」

一如以往的才華橫溢以及對自己的吹毛求疵，王力宏親自出任音樂總監，並邀請「吉他之神」Jamie Wilson領軍，組成國際神級樂手的「天團」與王力宏同台飆技。

而主辦單位寬魚國際海外展演再衝一波，除了王力宏演唱會將在11月10日、11日兩天於馬來西亞盛大演出，也將舉辦王心凌與羅志祥的海外巡演，業績持續暢旺，並首度將業務跨足運動領域，8月於澳門舉辦NBA球星阿隆‧戈登（Aaron Gordon）球迷見面會，持續擴大文創本業布局。

寬魚國際今年積極籌備多項展演活動，多元布局結果陸續在營收展現、7月營收達8554萬元，較6月大增1.9倍；前七月營收4億元，較去年同期大增超過八倍，後續海內外各項活動持續進行，業績仍相當值得期待

除了積極佈局海外演唱會，寬魚國際同步引進來自世界各地人氣指標團體來台演出，包括韓國嘻哈人氣團體「EPIK HIGH」與韓國女子實力派音樂組合「BOL4」以及泰國夯團「JAMEILM」，多元音樂能量，蓄勢待發。

另外，寬魚國際也將觸角延伸至運動相關領域，8月於澳門舉辦NBA球星阿隆‧戈登（Aaron Gordon）球迷見面。阿隆‧戈登是NBA丹佛掘金隊球員，主要位置是小前鋒／大前鋒，曾是2013年U19世錦賽冠軍／MVP，也拿下2022-23球季NBA總冠軍戒指，希望能藉由此次球迷見面會，促進澳門球迷與球星近距離接觸，聆聽青春追夢的故事，現場互動、熱血開場。