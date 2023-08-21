《金融時報》援引知情人士報導，這項計畫有意將花旗的「機構客戶集團」（Institutional Clients Group,ICG）分拆為三大事業部門，分別為投資與企業銀行部門、全球市場部門，以及交易服務部門。
ICG為機構投資人和政府提供金融服務，是花旗最大的事業部門之一，就第二季而言，該部門對花旗整體營收（194億美元）的貢獻超過五成。
這三大新部門將繼續由其現任主管領軍，而這些主管們將直接向執行長負責。
《金融時報》周一報導，花旗集團執行長Jane Fraser正在考慮一項分拆該銀行最大部門的計畫。
《金融時報》援引知情人士報導，這項計畫有意將花旗的「機構客戶集團」（Institutional Clients Group,ICG）分拆為三大事業部門，分別為投資與企業銀行部門、全球市場部門，以及交易服務部門。
ICG為機構投資人和政府提供金融服務，是花旗最大的事業部門之一，就第二季而言，該部門對花旗整體營收（194億美元）的貢獻超過五成。
這三大新部門將繼續由其現任主管領軍，而這些主管們將直接向執行長負責。
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