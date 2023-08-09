汎德永業表示，BMW本月將發表全新X5、X6車款，而Porsche也即將在台發表重磅全新主力車款，加上目前各品牌的電動車收單表現依舊火燙，累積待交訂單數量仍多，公司預期下半年新車到港數量將會優於去年同期。

汎德永業2023年第二季營運表現創歷史新高，受惠旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche新車大量到港，BMW電動車買氣火熱，銷售強勁，推升第二季營收合併營收達新台幣152.48億元，營業利益6.64億元，稅後淨利5.43億元，年增率分別為18.29%、34.03%與35.88%，每股稅後盈餘(EPS)6.73元，營收、獲利均創下單季新高表現。

而從上半年銷售表現來看，台灣車市買氣強勁，汎德永業新車銷售與維修保養均維持穩健成長態勢，2023年上半年合併營收達新台幣273.9億元，營業利益11.67億元，稅後淨利9.49億元，年增率分別為21.77%、30.25%與31.68%，每股稅後盈餘(EPS)達11.76元；公司上半年已賺逾一個股本，創近6年歷史同期新高表現。

汎德永業指出，遞延許久的MINI新車於7月大量到港交車，加上BMW X1、X3、3系列新車表現亮眼，純電車款銷售占比趨近3成，帶動7月營收達45.98億元，年增38.14%、月減17.82%；累計1-7月合併營收319.88億元，年成長23.88%，延續第二季的銷售佳績。

汎德永業表示，BMW本月將發表全新X5、X6車款，而Porsche也即將在台發表重磅全新Cayenne、Cayenne Coupe主力車款，加上目前各品牌的電動車收單表現依舊火燙，累積待交訂單數量仍多，公司預期下半年新車到港數量將會優於去年同期，整體市場成長性仍相當值得期待。

公司持續看好台中豪華車市場商機，「台中保時捷4S多功能展示中心」目前已開始試營運，預計第三季將正式開幕，其為目前台灣營業面積最大的保時捷展示中心，工作位數也較原據點增加一倍，硬體規格更為亞洲第一，並設有超高功率直流充電樁(Turbo Charger)及規畫多達11座交流電充電設備，將提供電動車主更為全方位的服務與使用體驗，對公司搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。