10位特考生於暑期分發到台中市政府警察局烏日分局實習，經過2個月實習旅程收穫滿滿，烏日警分局也於日前致贈紀念品感謝實習生協助。（潘虹恩攝）

為讓特考生更了解警察實務，10位特考生於暑期分發到台中市政府警察局烏日分局實習，經過2個月實習旅程，實習生們在｢師父｣手把手傳授下收穫滿滿；烏日警分局日前舉辦座談會交流意見並感謝實習生協助，分局長尤啓南則暖心鼓勵實習生保持初心前行。

每逢暑假，全台警察特考生都會分發到各地分局實習，讓學生透過實務了解警察實際的工作，學習各項案件執勤技巧、處置流程，並由上任的警察前輩解答各種問題，讓實習生能結合理論與實務經驗。

為祝福10位實習生順利完成2個月的實習，烏日警分局日前舉辦暑假實習結束座談會，由烏日警分局督察組長謝啟材代表尤啓南主持，與實習生面對面交換意見並致贈紀念品，同時感謝他們在實習期間對各項工作的協助。

會中每位實習生熱烈分享所學所聞，藉由學長姐的親切指導下，體會理論在實務中是如何實踐，紛紛表示實習生活充實也很精彩，並對警職的酸甜苦辣有初步的體悟；也有實習生說，8周的實習時間雖然很短，卻能與指導員締結深厚的緣分，感謝所長及學長姐熱心指導，使他們獲益良多。

尤啓南表示，身在公門好修行，警察工作常有機會與民眾互動，應把握機會訓練自己，秉持最熱誠的態度及展現最專業的執法作為，具備同理心，視民如親，更應隨時注意自身安全。同時鼓勵實習生們抱持初心，期盼他們滿載知識與技能，未來能獨當一面處理突發狀況，做一位人人稱讚的好警察。