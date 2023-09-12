基泰建設在大直的工地發生工安事故，導致周遭民宅塌陷，367人緊急撤離，北市府宣布今上午10時半開放受災戶返家取物，一名受災戶發文抱怨，好不容易等到能回家拿東西，但進去的時間只限20分鐘，20分鐘能拿什麼？更不要說還要花時間拍下損壞物品的照片，以利未來求償，痛批北巿府完全不為受災戶著想。

一名自稱是大直塌陷公寓的女住戶今在臉書PO文，表示好不容易收到訊息說，北巿建管處跟技師進去公寓勘驗後，確認安全無虞，今天早上開放他們回去家裡面拿東西，但每戶只能進去20分鐘，讓她超級傻眼。

女網友不滿地說，明明說了會對受災戶做最好的安排，但目前賠償看不到影子，而家也沒有了，房屋裡面的東西都是身家財產，多拿一些就能少損失一點，但限制20分鐘是要拿什麼？

女網友表示，先不說有些東西可能因為公寓塌陷而產生位移，有些物品也需要裝箱拿出來，還要拍下東西損害的照片，未來才能索賠，短短20分鐘怎麼可能做完這些事情？台北市長蔣萬安說什麼以人身安全為第一優先考量，市政府的第一優先考量根本就是「怕事」，完全不為受災戶著想。

女網友憤怒地說「給你20分鐘進你家，你自己進去拿拿看好不好？更何況還要拍照存證？一句危險建築、人身安全就可以賭死我們？然後安排個2天就再也不用管了？這就是台北市政府的安排嗎？就因爲這不是你家，就干你屁事。」

女網友怒轟，政府的態度令人絕望，畢竟對受災戶而言，一夕之間家就沒了，當天大家倉皇逃出，什麼東西都來不及帶走，如今好不容易有機會可以拿，卻還限時，是想逼死受災戶嗎？

女網友也呼籲北市府拿出誠意，加開取物的時間，讓大家可以好好拿東西，因為屋內的東西，對某些人來說可能是這輩子的珍貴心血。